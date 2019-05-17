شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مفصل صناعي كامل للورك بمستشفى الخميس العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

نجح فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية ورئيس قسم العظام الدكتور ماجد الشهري في إجراء أول عملية من نوعها بالمستشفى، لتغيير مفصل صناعي كامل بالورك لمريضة أربعينية. وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وبيَّنت صحة عسير، أن المريضة بدأت بالمشي ضمن برنامج علاج طبيعي تأهيلي مختص، وقد شارك في العملية فريق طبي مختص، وبإشراف المدير الطبي الدكتور محمد عبود.

وتأتي هذه العملية كنتيجة للجهود الحثيثة التي تم بذلها لتوزيع الكوادر البشرية واستثمار الطاقات بالشكل الأمثل، مما أسهم في تمكين عدة مستشفيات من إجراء عمليات جراحية كانت سابقاً تحال إلى مستشفى عسير المركزي.

وقدم مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى خميس مشيط العام عبدالعزيز بن زربة شكره لمدير عام الشؤون الصحية.