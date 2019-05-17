الطائف: وفاة في تصادم مركبتين

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جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف) لقي شخص حتفه، وأصيب آخرون في تصادم مركبتين وجهاً لوجه مساء أمس (الجمعة) بعد كوبري سديرة. لقي شخص حتفه، وأصيب آخرون في تصادم مركبتين وجهاً لوجه مساء أمس (الجمعة) بعد كوبري سديرة. وحسب المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي الثبيتي، فإن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحادثة، وتوجهت الفرق الإسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري إلى الموقع وعند الوصول اتضح وجود تسع حالات إصابة توفيت إحداها، فيما هناك ثلاث إصابات خطيرة واثنتان متوسطتان وثلاث حالات بسيطة، قدمت لها الخدمة الإسعافية اللازمة، ونقلت للمستشفى لإكمال اللازم.



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