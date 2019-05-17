شكرا لقرائتكم خبر عن مدني الباحة يغلق 3 عقبات احترازيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

أغلقت فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة، عقبات «حزنة، الأبنا، وقلوة» احترازياً، فيما أنقذت عدد من المركبات العالقة في تهامة والبادية والسراة دون أي إصابات.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني العقيد جمعان دايس، أن الأمطار شملت مدينة الباحة، ومركز بني سار، ومحافظة المندق، ومركز برحرح، ودوس ونخال، وبيده، وبني عدوان، ومحافظة بني حسن، ومحافظة الحجرة، ومركز الجرين، ومحافظة قلوة، ومركز الشعراء، ومحافظة العقيق، ومركز جرب وكراء.

وأكد دايس إنقاذ مركبات محتجزة في وادي بوله التابع لمركز جرب ووادي الخميصاء وإخراج مركبة من داخل تغريز بوادي ناوان.