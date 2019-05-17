شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3159388 مخالفاً.. وترحيل 793014 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في جميع مناطق المملكة حتى أمس الأول (الخميس)، عن ضبط 3159388 مخالفاً، منهم 2461868 مخالفاً لنظام الإقامة، و487670 مخالفاً لنظام العمل، و209850 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وحسب تقرير الحملات، بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 53042 شخصاً، 49% منهم يمنيون، و48% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2249 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، و3823 شخصاً متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، و1299 مواطناً تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1264 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 35 سعودياً.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12741 وافداً مخالفاً، منهم 11103 رجال، و1638 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 461749 مخالفاً، وإحالة 422442 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 534278 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 793014 مخالفاً.