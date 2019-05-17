أوسلو ترعى محادثات أولية بين طرفي الأزمة الفنزويلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكدت النرويج عقد محادثات تحت رعايتها بين ممثلين عن السلطة والمعارضة في فنزويلا، بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ أربعة أشهر في هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية النروجية في بيان أمس «تعلن النرويج حصول اتصالات أولية بين ممثلين عن الفاعلين السياسيين الرئيسيين في فنزويلا، في إطار مرحلة استكشافية، بهدف الإسهام في إيجاد حل للوضع في البلاد».

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وأضافت «تهنئ النرويج الأطراف المشاركين على جهودهم، ونعيد التأكيد على رغبتنا في مواصلة دعم مسعى إيجاد حل سلمي في البلاد».

وفي فنزويلا، أكد المعارض خوان غوايدو المعلومات، مشيرا إلى أن ممثلين عن المعارضة الفنزويلية شاركوا في وساطة النرويج من أجل محاولة حل الأزمة.

ولم يؤكد من جهته الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حصول تلك الاتصالات، لكن قال إن وزير الاتصالات خورخي رودريغيز يشارك في مهمة أساسية جدا من أجل السلام، في أوروبا، وإنه سيعود قريبا.