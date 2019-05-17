مسؤول ألماني يعارض حظر الحجاب في المدارس الابتدائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عارض وزير التعليم المحلي في ولاية تورينجن الألمانية، هيلموت هولتر، حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

وقال هوتلر على هامش مؤتمر وزراء الأسرة والشباب في مدينة فايمار أمس الذي يترأسه هذا العام مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بالولاية، هايكه فيرنر «لا أرى جدوى من حظر الحجاب»، مضيفا أنه يتعين إعطاء المسلمين فرصة لإظهار وممارسة دينهم علنا، وقال «بالنسبة لي من الأهم أن نؤكد على قيم الدستور والتعايش الديمقراطي والإنساني المشترك، بصرف النظر عن ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه».

وفي المقابل، طالبت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، أنيته فيدمان-ماوتس، بدراسة حظر ارتداء الحجاب للأطفال في المدارس.

وترى خدمة البحوث العلمية في البرلمان الألماني أن تطبيق مثل هذا الحظر في ألمانيا ينطوي على مخالفة للدستور.