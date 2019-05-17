كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية لجارتها الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مصدر مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية أن الحكومة قررت تقديم مساعدات إنسانية إلى بيونج يانج، بغض النظر عن الأوضاع السياسية الحالية، كما قررت التصديق على زيارة رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين ذوي الصلة بأعمال مجمع كيسونج الصناعي إلى كوريا الشمالية.

جاء ذلك في بيان مكتوب صدر عقب انتهاء اجتماع الأمن الوطني، الذي عقد أمس ونقلته شبكة «كيه بي إس، وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية. وقال المصدر «إن الحكومة قررت تقديم دعم مالي تبلغ قيمته 8 ملايين دولار، تلبية لطلب برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بغرض تحسين الحالة الغذائية للأطفال والأمهات الحوامل من المواطنين في كوريا الشمالية».

يأتي ذلك فيما تشهد شبه الجزيرة الكورية توترات بسبب التجارب الصاروخية التي أجرتها أخيرا كوريا الشمالية.