كوريا الشمالية تواجه أسوأ جفاف منذ 100 عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواجه كوريا الشمالية أسوأ جفاف منذ 100 عام، حيث تساقطت أمطار وثلوج في الفترة بين يناير ومنتصف مايو، بلغ أعلى منسوب لها 56,3 ملليمتر فقط.

ونقلت صحيفة «رودونج سينمون» الصحيفة الرسمية عن خبراء الأرصاد الجوية قولهم «إن الجفاف له بالفعل تأثير قوي بشكل خاص على زراعة القمح والشعير والذرة والبطاطس والفول»، ولم يحدد التقرير الأماكن التي تضررت بسبب الجفاف.

وكان برنامج الأغذية العالمي ذكر في وقت سابق من هذا الشهر أن الإنتاج الغذائي في كوريا الشمالية تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات، مما يعرض عشرة ملايين شخص على الأقل لمخاطر الجوع إذا لم يحصلوا على معونات أجنبية.