ألمانيا الثانية عالميا في جذب خبراء الرقمنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميونخ
كشفت دراسة حديثة أن ألمانيا تنتمي لأسواق العمل الأكثر جاذبية في العالم بالنسبة للكوادر المتخصصة في الرقمنة.
وأوضحت مجموعة بوسطن الاستشارية أمس أن نحو ثلث خبراء الرقمنة الذين جرى سؤالهم في الدراسة التي أجريت على مستوى العالم أبدوا استعدادهم للقدوم إلى ألمانيا من أجل الحصول على وظيفة بها.
يشار إلى أن مجموعة بوسطن أجرت هذه الدراسة بالتعاون مع الموقع الالكتروني للتوظيف «ستب ستون».
وكشفت الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي فقط التي سبقت ألمانيا في الوجهات المفضلة للعمل بالنسبة لخبراء الرقمنة؛ حيث ذكر 40% ممن شملتهم الدراسة أنهم يمكنهم تصور العمل هناك. وبذلك جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، ثم تلتها ألمانيا فيما جاءت كندا في المركز الثالث.
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