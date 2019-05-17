16 شخصا يلقون حتفهم في فيضانات مالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باماكو لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم خلال موجة فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة في باماكو عاصمة مالي. وجاء في بيان لحكومة مالي أن شخصين آخرين أصيبا خلال الفيضانات، كما شردت العديد من الأسر بعد أن ألحقت الأمطار أضرارا بمنازلهم منذ أن بدأت أمس الأول وانتهت أمس.



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