تصميم طريق يتسبب في حادث حافلة مدرسية بفرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس

أرجع تقرير فني سبب وقوع حادث حافلة مدرسية أودى بحياة ستة فرنسيين في 2017 إلى عدم ملاحظة سائقة الحافلة وجود مزلقان مغلق، على الأرجح.

وأشار التقرير إلى وجود خطأ في تصميم الطريق، وأوصى بإدخال تعديلات عليه.

Advertisements

واصطدم قطار إقليمي بالحافلة عند المزلقان خارج بلدة ميلاس جنوبي البلاد في ديسمبر 2017، مما أدى إلى شطرها إلى جزأين ومقتل جميع الطلاب أو إصابتهم بجروح خطيرة، وعددهم 23 شخصا.

وذكر التقرير أن الإشارات الضوئية الخاصة بالمزلقان وحواجزه بدا أنها تعمل بشكل سليم.

وقالت السائقة وعدد من التلاميذ إن المزلقان كان مفتوحا، لكن شهودا آخرين وأدلة مادية أوضحت أنه كان مغلقا.

وأوصى التقرير بإدخال تغييرات على تخطيط الطريق، وذكر أنه ينبغي أن تدق أجراس المزلقان حتى تمر القطارات.