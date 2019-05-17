هبوط اضطراري لطائرة أوكرانية بعد بلاغ كاذب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كييف
أعلنت الشرطة الأوكرانية أمس أن طائرة كانت متجهة من مدينة بوريسبول في مقاطعة كييف بأوكرانيا إلى شرم الشيخ في مصر، هبطت اضطراريا في مطار أوديسا بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة ناسفة على متنها.
ونقلت صحيفة «الحقيقة الأوكرانية» عن مدير قسم الاتصالات بالشرطة الوطنية الأوكرانية ياروسلاف تراكالو قوله: ورد بلاغ من شركة خدمات الطيران الأوكرانية «أوكرأيروخا»، عن هبوط الطائرة المتجهة من بوريسبول إلى شرم الشيخ في مطار أوديسا».
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