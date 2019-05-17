، انحراف "تراكتور" يغلق عقبة شعار لمدة 45 دقيقة.. والمرور يباشر ،

محمد بن مسعود - الدمام - قامت الدوريات بإعادة الحركة والسماح للمسافرين بالسير على دفعات

تسبب انحراف "تراكتور" من على ظهر شاحنة في إغلاق عقبة شعار لمدة 45 دقيقة فجر اليوم الجمعة.

وتفصيلاً، باشرت دوريات المرور الموقف وقامت بتنظيم الحركة المرورية الكثيفة وإعادة حركة السير بعد أن تم التعامل مع الوضع وإنزال التراكتور ونقله إلى إحدى التبريدات بالعقبة ومن ثم السماح للمسافرين بالسير على دفعات منعاً للازدحام ولم يسجل أي إصابات أو حوادث تذكر رغم الأعداد الكثيرة للمركبات.

وقالت مصادر إن انحراف المعدة الثقيلة جاء بسبب انفجار إحدى عجلات الشاحنة المقلة لها.