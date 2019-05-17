، الأمطار تضرب عسير.. والأجهزة الأمنية تباشر الحوادث والاحتجازات ،

محمد بن مسعود - الدمام - غمرت منزلين وشلَّت الحركة المرورية بنفق المحالة

شهدت منطقة عسير اليوم أمطارًا مختلفة، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وتسببت في عدد من الحوادث والاحتجازات، وغمرت منزلين، وشلَّت الحركة المرورية في عدد من المواقع.

وتفصيلاً، تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة أبها عصر اليوم في تجمع المياه بنفق المحالة؛ ما أدى لتصادم ثلاث مركبات، وشل حركة المرور. وباشر رجال المرور الحادث، وتمكنوا من إعادة حركة السير في وقت وجيز.

وأدى ارتفاع منسوب المياه إلى دخولها منزلين، أحدهما بحي المنهل، والآخر بحي العرين. وأدت الأمطار المصحوبة بصواعق في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء والمنشآت، بينها مدينة سلطان وساحة الطائرات بمطار أبها؛ ما أدى إلى تأخير إقلاع بعض الرحلات.

وفي بيشة تسببت السيول في احتجاز شخص بوادي قوقا، وتم استخراجه من قِبل فرقة الدفاع المدني وهو بصحة جيدة. وفي وادي مسكة احتجزت السيول شخصين، تم استخراجهما من قِبل المواطنين. وفي تنومة احتجز تجمع للمياه سيارة من طراز كرسيدا، تم استخراجها من قِبل فرق الدفاع المدني.

وشهد طريق الحبلة الجديد تساقط صخور؛ ما أدى لتحريك الدفاع المدني دورية السلامة للموقع، وتم توثيق الحالة، وتسليمها للمرور والبلدية لإزالة الخطر.

وبمحافظة الحرجة تلقت فِرق الدفاع المدني ثلاثة بلاغات، أحدها عن احتجاز سيارة من نوع جمس سوبربان، بداخلها عائلة، في سيل بوادي آل عبدالقادر، وتم استخراجهم من قِبل المواطنين قبل وصول الفرقة. والآخر عن جرف شخص في سيل بوادي الرفقة، وتم استخراجه من قِبل المواطنين. والثالث عن احتجاز لشخص في سيل بوادي راحة بقرية آل مساعد، وتم استخراجه من قِبل المواطنين قبل وصول الفِرق.