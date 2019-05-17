، العصيمي يستقبل مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحثا إجراءات استلام المساجد المقامة على أراضي الإسكان

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بمكتبه بمقر الفرع، مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة نجران المهندس مانع محمد الصقور، وجرى خلال اللقاء التشاور حول إجراءات استلام ما يخص فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة من المساجد المقامة على أراضي الإسكان، وأيضاً بقية الأراضي المخصصة للشؤون الإسلامية وآلية العمل لاستلامها.

كما تم الاتفاق على وضع خطة بين فرع الوزارة وفرع الإسكان للتنسيق كل فيما يخصه مع مرجعه لإنجاز عملية استلام المواقع في إطار التعاون بين الأجهزة الحكومية فيما يخدم الصالح العام.

وأكد العصيمي أن هذه الزيارة واللقاء هي باكورة لتحقيق تعاون مثمر بين فرع الإسكان وفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، وبتوجيهات من أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، اللذين لا يألوان جهداً في التوجيه للجهات الحكومية للتعاون بالمنطقة بما يخدم المنطقة وسكانها، وتقديم كل ما يمكن من خدمات مجتمعية وطرق تعزيزها وتطويرها بما ينسجم مع تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة وتحقيق رؤية المملكة.



وشكر مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي مدير فرع الإسكان على هذه الزيارة الكريمة والمبادرة غير المستغربة من القيادات الإدارية التي حظيت بها المنطقة.