، احتجازات في أمطار الباحة.. و"المدني" ينتشل جثة طفل سقط بحفرة صرف صحي بعسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الغامدي": تم تسيير فِرق التدخُّل السريع لمتابعة الحالة المطرية بالأودية والمتنزهات

تسببت الأمطار على منطقة الباحة في احتجاز صهريج للماء في وادي بولة التابع لمركز جرب، وتمكنت فِرق المدني من إخراجه، إضافة لإخراج وافد عربي، احتُجز داخل سيل بوادي الخميصاء، وهو بصحة جيدة، وإخراج مركبة من داخل تغريز بوادي ناوان، ولم تُسجل -ولله الحمد- أية إصابات أو وفيات.

كما شارك مدني الباحة في انتشال جثمان طفل من حفرة للصرف الصحي بمنطقة عسير.

وفي التفاصيل، صرَّح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بأنه "تم إغلاق عقبة قلوة، وكذلك عقبة حزنة والأبناء احترازيًّا".

وأضاف: ارتفع منسوب المياه داخل سد وادي جرب؛ إذ تعدى المفيض؛ وتم تسيير عدد من فِرق التدخل السريع المجهزة للإنقاذ لمتابعة الحالة المطرية في كل من العقاب والسدود والأودية والمتنزهات والغابات، وتجهيز 3 فرق استباقية في كل من مركز معشوقة ومركز جرد ومركز وراخ.

وتابع: كما ورد بلاغ عن سقوط طفل سعودي، يبلغ من العمر 13 سنة، في فتحة مشروع صرف صحي تحت الإنشاء، مساحتها ٥*٨، وبعمق ٧ أمتار، وبها ماء، والموقع يتبع لمركز الثنية التابع لمنطقة عسير؛ فتم تحريك فِرقة جرب، وانتشال الجثة من قِبل غواص مركز الدفاع المدني بجرب، وسُلم الحادث للدفاع المدني بمركز الثنية التابع لعسير.

وقال العقيد "الغامدي" إن المتابعة الميدانية تمت من قِبل مدير المنطقة اللواء علي بن خضران المنتشري.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلي أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد من مجاري الأودية والسيول.. متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.