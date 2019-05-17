، بينهما عام.. صورة مكررة لـ"مريض" داخل إحدى المنشآت الصحية بمكة تثير جدلاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - مغردون انتقدوا تكرار نشرها مع أنه كان بالإمكان التقاط صور للخدمات حديثًا

تلقى حساب صحة منطقة مكة المكرمة الرسمي على "تويتر" تساؤلات حول إحدى الصور المنشورة اليوم الجمعة في تغريدة لحساب صحة المنطقة، تعود للعام الماضي، عن الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الحرم للطوارئ وأجياد، وهي الصورة ذاتها التي نُشرت العام الماضي عبر حساب وزارة الصحة.

وتفصيلاً، قالت صحة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "دخل مستشفى الحرم للطوارئ ومستشفى أجياد 9000 مراجع، استفادوا من الخدمات الطبية بالمنطقة المركزية". وتضمنت التغريدة ذاتها صورة لمعتمر، نشرها حساب وزارة الصحة العام الماضي، وهي التي أثارت تساؤلات عدة لدى المتابعين عن أسباب تكرار صورة المعتمر، مع أنه كان بالإمكان التقاط صور للخدمات حديثًا.

وتضمنت الصورة المكررة التي أحدثت لغطًا المعتمر نفسه، والممرض نفسه مقدم الخدمة.

وكانت وزارة الصحة قد نشرت العام الماضي الصورة ذاتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بالتحديد في تاريخ 9 يونيو 2018، قبل أن تكرر صحة مكة نشرها العام الحالي؛ وهو ما فتح تساؤلات عدة عن أسباب تكرارها ضمن الخدمات الطبية المقدمة لهذا العام.