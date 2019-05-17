، غداً.. "الأخضر الشاب" يختتم ودياته للمونديال بمواجهة البرتغال ،

محمد بن مسعود - الدمام - يختتم المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم غداً السبت مبارياته الودية ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.

ويلاقي "الأخضر" الشاب منتخب البرتغال في المباراة التي تجمعهما في تمام الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت البرتغال (الواحدة والنصف مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في لشبونة.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم مساء اليوم الجمعة على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، والتي تركّزت على تطبيقهم لمران البناء تحت الضغط مع التحولات.

يُذكر أن الأخضر الشاب يتواجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 إلى جوار منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، والتي سيفتتح مشاركته خلالها بمواجهة منتخب فرنسا في 25 من شهر مايو الجاري.

