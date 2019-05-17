، "الداير" تودِّع شهيدها العريف"المالكي".. و"ابن قزيز" ينقل تعازي القيادة لذويه ،

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استُشهد مساء أمس الخميس العريف عمر جابر حسين الأحمدي المالكي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استُشهد أثناء أداء واجبه دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.
وفي التفاصيل، أدى سالم بن عبدالله قزيز، محافظ الداير بالإنابة، وجموع المصلين، بعد صلاة العشاء اليوم بجامع خادم الحرمين الشريفين في محافظة الداير بني مالك صلاة الميت على الشهيد عمر بن جابر المالكي.
وأدى الصلاة مع محافظ الداير بالنيابة عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، ومشايخ القبائل والأعيان.
ونقل محافظ الداير تعازي القيادة، وتعازي أمير المنطقة ونائبه لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ونوه "ابن قزيز" بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة التي ستدون في سجلات التاريخ بفخر.
وعبَّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ هذا الوطن واستقراره.
"الداير" تودِّع شهيدها العريف"المالكي".. و"ابن قزيز" ينقل تعازي القيادة لذويهعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2019-05-17
استُشهد مساء أمس الخميس العريف عمر جابر حسين الأحمدي المالكي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استُشهد أثناء أداء واجبه دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.
وفي التفاصيل، أدى سالم بن عبدالله قزيز، محافظ الداير بالإنابة، وجموع المصلين، بعد صلاة العشاء اليوم بجامع خادم الحرمين الشريفين في محافظة الداير بني مالك صلاة الميت على الشهيد عمر بن جابر المالكي.
وأدى الصلاة مع محافظ الداير بالنيابة عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، ومشايخ القبائل والأعيان.
ونقل محافظ الداير تعازي القيادة، وتعازي أمير المنطقة ونائبه لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ونوه "ابن قزيز" بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة التي ستدون في سجلات التاريخ بفخر.
وعبَّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ هذا الوطن واستقراره.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
11:03 PM
استُشهد أثناء أدائه واجبه دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي
استُشهد مساء أمس الخميس العريف عمر جابر حسين الأحمدي المالكي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استُشهد أثناء أداء واجبه دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.
وفي التفاصيل، أدى سالم بن عبدالله قزيز، محافظ الداير بالإنابة، وجموع المصلين، بعد صلاة العشاء اليوم بجامع خادم الحرمين الشريفين في محافظة الداير بني مالك صلاة الميت على الشهيد عمر بن جابر المالكي.
وأدى الصلاة مع محافظ الداير بالنيابة عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، ومشايخ القبائل والأعيان.
ونقل محافظ الداير تعازي القيادة، وتعازي أمير المنطقة ونائبه لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ونوه "ابن قزيز" بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة التي ستدون في سجلات التاريخ بفخر.
وعبَّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ هذا الوطن واستقراره.
، "الداير" تودِّع شهيدها العريف"المالكي".. و"ابن قزيز" ينقل تعازي القيادة لذويه ،
المصدر : الخليج 365
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