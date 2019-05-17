صندوق النقد الدولي يوصي “السعودية” برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة!

أوصى صندوق النقد الدولي، السعودية، برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وهي نسبة يراها الصندوق منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية.
ووفقاً لـ”رويترز” ذكر الصندوق، في بيان بعد زيارة فريق خبرائه للمملكة، أنه جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة “بنجاح كبير” في المملكة، لكن ينبغي زيادتها بالتشاور مع الحكومات الخليجية الأخرى.وعن وضع الميزانية السعودية، قال الصندوق إن ارتفاع الإنفاق العام سيدفع عجز الموازنة السعودية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يزيد كثيرا عن تقديرات الحكومة.
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