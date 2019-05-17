صحة جدة توضح ملابسات هروب مريض نفسي عارياً من مستشفى.. وترد على ملاحظات حقوق الإنسان الرئيسية

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صحة جدة توضح ملابسات هروب مريض نفسي عارياً من مستشفى.. وترد على ملاحظات حقوق الإنسان

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