شاهد: أمير تبوك يتجول في مركز تجاري ويلتقط الصور مع المتسوقين

قام أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بجولة لأحد الأسواق التجارية الجديدة بمدينة تبوك، مساء أمس الأول الأربعاء، التقى خلالها المواطنين والمواطنات من رواد المركز.

وأظهر مقطع فيديو وصور عدة، احتفاء المواطنين بأمير المنطقة، وتبادل الأحاديث الودية بينهم، وحرصهم على التقاط الصور التذكارية معه. رافق أمير منطقة تبوك في الجولة وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني وأمين تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.