حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات، من ترك الأجسام القابلة للاشتعال أو الانفجار داخل السيارة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة هذه الفترة؛ حرصاً على سلامتهم.
ودعت الإدارة إلى عدم ترك (العطور، العبوات المضغوطة، المشروبات الغازية، البطاريات وبنوك الطاقة، الولاعات). داخل المركبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وتشهد العديد من مناطق المملكة في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
كانت هذه تفاصيل خبر مع ارتفاع درجات الحرارة.. “المرور” يحذر من ترك هذه الأشياء داخل المركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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