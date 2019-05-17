مع ارتفاع درجات الحرارة.. “المرور” يحذر من ترك هذه الأشياء داخل المركبة

حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات، من ترك الأجسام القابلة للاشتعال أو الانفجار داخل السيارة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة هذه الفترة؛ حرصاً على سلامتهم.

ودعت الإدارة إلى عدم ترك (العطور، العبوات المضغوطة، المشروبات الغازية، البطاريات وبنوك الطاقة، الولاعات). داخل المركبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وتشهد العديد من مناطق المملكة في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.