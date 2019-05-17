مواطن يقتطع من مساحة منزله ويفتح ممراً لتسهيل وصول بعض سكان الحي للمسجد

تبرع مواطن بمحافظة المزاحمية في منطقة الرياض بجزء من مساحة منزله، وفتح ممراً لتسهيل وصول جيرانه الذين يسكنون خلف منزله، إلى المسجد.

وتداول ناشطون صورة لمنزل المواطن الذي يقع بحي الأندلس بالمزاحمية تظهر وجود ممر بطول عدة أمتار يفصل بين منزل المواطن وجاره، كما يوجد بمدخل الممر منحدر لتسهيل مرور المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعبر عدد من الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن استحسانهم الخطوة التي قام بها المواطن، سائلين الله -عز وجل- أن يجزل له المثوبة والأجر، داعين أصحاب المنازل المماثلة للحذو حذوه للتسهيل على جيرانهم وتقصير المسافات التي تفصلهم عن المساجد.