لجنة أهالي البكيرية تستضيف إعلاميي المحافظة ولجنة الشباب

استضافت لجنة أهالي البكيرية إعلاميي ومصوري ولجنة شباب المحافظة، بمقر لجنة الأهالي، بحضور رئيس لجنة الأهالي المهندس علي محمد السويلم، ونائبي رئيس اللجنة: اللواء حمد الحسون، والدكتور عبدالله المحسن، وعدد من أعضاء اللجنة. وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية والاقتراحات بين الإعلاميين والمصورين ولجنة الشباب والحضور، وتضمن اللقاء إثراء بعض النقاشات بالحوار الهادف بين الحضور والإعلاميين، الذين قدّموا شكرهم لـ«لجنة الأهالي» على هذه البادرة، وعلى دعمهم الإعلاميين بتهيئة مقرّ لهم باللجنة وكذلك لجنة الشباب، إضافة إلى إنشاء مركز البكيرية للمعلومات والتوثيق. وفي نهاية اللقاء، تجول إعلاميّو البكيرية ولجنة الشباب بمقر لجنة الأهالي، واطّلعوا على مكاتبهم ومقر اجتماعاتهم، ثم تناول الجميع طعام السحور المعد لهذه المناسبة.



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