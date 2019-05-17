303874 وجبة قدمتها جمعية طعامي خلال عام

زار أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لجمعية طعامي بمدينة بريدة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، مقر الجمعية، والتي تهدف إلى الحفاظ على الأطعمة وجمع الفائض منها توزيعها على المستفيدين. واطلع الأمير فيصل بن مشعل على مراحل العمل وصالة التعبئة والتغليف، ومكتب استقبال المكالمات، وطرق تجهيز السيارات وانتقالها إلى الموقع، وآلية فرز الأطعمة بأوانٍ مخصصة، وجلبها إلى موقع المشروع وطرق تعبئتها بالعلب المخصصة بذلك وتغليفها ووضعها بالبرادات المخصصة ونقلها للمستفيدين بواسطة السيارات المبردة، حيث يتم توزيع 1000 وجبة يوميا لمستفيدي الجمعية.

الحفاظ على النعم

ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية طعامي بمدينة بريدة فهد بن عبدالعزيز الخضير، كلمة قدم من خلالها الشكر والتقدير لأمير منطقة القصيم صاحب مبادرة إنشاء جمعية طعامي بمدينة بريدة، مبينا على أن العمل سيتواصل لتعزيز الحفاظ على النعم بمدينة بريدة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بروح التكاتف والأسرة الواحدة لخدمة مستفيدي الجمعية، مؤكدا على أن آلية العمل وإنشاء الجمعية والوصول إلى هذه النتائج أتى بعد جهد امتد إلى أكثر من ست سنوات حتى وصلت الجمعية إلى ما وصلت إليه من تجهيزات، ونالت على إثرها قيادة المجلس التنسيقي لجمعيات حفظ النعمة بالمملكة، مقدما شكره لكافة الداعمين من جهات حكومية وقطاع خاص ورجال أعمال، ولأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل. وتوالت فقرات الحفل، حيث قدم عرض مرئي عن أعمال الجمعية والذي اشتمل على تجهيزها 303874 وجبة خلال عام، وتوزيعها في 16 حيا بمدينة بريدة، ودشن سموه بعد ذلك تطبيق طعامي لخدمة المستفيدين.

أربع اتفاقيات

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شهد أمير القصيم توقيع رئيس مجلس إدارة جمعية طعامي بمدينة بريدة فهد الخضير، 4 اتفاقيات لتعزيز الحفاظ على النعم بمدينة بريدة، اشتملت على اتفاقية مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وقعها مدير الفرع المهندس سلمان الصوينع، واتفاقية مع الغرفة التجارية بالقصيم وقعها أمين الغرفة سعود الفدا، واتفاقية جمعية تطوير بمدينة بريدة وقعها سعد العجاجي، واتفاقية مع قصر الموركس بمدينة بريدة وقعها سليمان الشدوخي.

الحفاظ على النعم

أكد الأمير فيصل بن مشعل فخره واعتزازه لمثل هذه الأعمال النبيلة التي تسعى إلى تعزيز الحفاظ على النعم والاهتمام بها وتجهيزها بجودة عالية لإيصالها إلى مستحقيها، مشيرا إلى أهمية تعزيز تجهيز الوجبات بنفس المستوى الذي يقبله كل فرد والوصول إلى المستفيدين وعدم الاعتماد الكلي على التقنيات الإلكترونية، وتقصي مواقع النعم أين تكون داخل القصور وتعزيز نشر هذه الأعمال بين أفراد المجتمع ورفع معدل الوعي للمحافظة على النعم. وأشار إلى أهمية التكاتف مع مشروع التوازن الخيري بالمنطقة والوصول إلى المراكز والهجر النائية في كافة أنحاء المنطقة لإيصال مثل هذه النعم إلى أصحاب الحاجة، موجها بوضع كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي يكررها دائما «اللهم ارزقنا شكر نعمك» كشعار للجمعية، وتعزيز ذلك بين أبناء المنطقة. وفي ختام الحفل كرم أمير القصيم الجهات الحكومية ورجال الأعمال الداعمين لأنشطة الجمعية وفريق العمل وشركاء النجاح.