أمير القصيم يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار

وعبر أمير القصيم في كلمة له بهذه المناسبة عن سعادته بلقاء منسوبي الأمن من ضباط وضباط صف وجنود وموظفين، ومشاركته لهم إفطارهم في ميدان عملهم، مشيرا إلى أنهم العيون الساهرة لأمن هذا دوت الخليج، داعيا إلى تقدير هذه النعم العظيمة التي منّ الله علينا بها في هذه البلاد، التي من أهمها استقبال الملايين من المسلمين ضيوف الرحمن في مواسم الحج والعمرة. وأشاد بالجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن في خدمة دينهم ووطنهم تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطن والمقيم على حدٍّ سواء، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار هذه البلاد الطاهرة. من جانبه، عبر مدير شرطة منطقة القصيم عن شكره وامتنانه لأمير القصيم على هذه البادرة الكريمة، مؤكدا أن هذه الزيارة الميمونة سيكون لها الأثر البالغ في نفوس أبنائه وإخوانه منسوبي الأمن في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة، مفيدا أنها ستكون خير دافع لهم لتقديم مزيد من البذل والعطاء.
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