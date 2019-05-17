محافظ عنيزة يتابع سير عمل أصدقاء المرضى

ترأس محافظ عنيزة، رئيس لجنة أصدقاء المرضى عبدالرحمن إبراهيم السليم، الاجتماع الدوري الـ16 للجنة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر غرفة عنيزة. وانطلق اللقاء بكلمة من رئيس اللجنة، هنّأ خلالها القيادة والأمتين العربية والإسلامية برمضان المبارك، موجها شكره إلى إدارة الغرفة التجارية في دورتها الثالثة على ما قدموه من دعم للّجنة. ثم قدم أمين اللجنة باسل أباالخيل تقريرا عن سجلّ الإنجاز لقرارات المجلس، وتقريرا حول أداء فرق اللجنة، منها الفريق التنفيذي الذي أسهم في تأمين كرسيين كهربائيين لطفلين، وأدوية ومستلزمات طبية، وعلاج تنفسي ومواد غذائية لـ12 حالة، وتكاليف علاج لأكثر من 10 حالات، وإجراء جراحة تكميم لمريضة حسب الاتفاق مع الدكتور أحمد القرزعي، وإعارة 3 كراسي طبية متحركة، وقدم فريق زيارات المرضى أبرز أعماله المتمثلة في زيارة المستشفى الوطني، ومركز صحّي الدكتورة لولوة النعيم. كما قدّم فريق دعم مرضى الفشل الكلوي والذي يشمل تقديم مساعدات لمرضى الفشل الكلوي ضمن برنامج الدعم النقدي والنقل، وهدية مريض والسلة الغذائية الرمضانية، ونفذ فريق التوعية دورة الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، وبرنامج السمنة وأضرار التدخين والنظافة الشخصية، وأمراض السمنة وصحة الفم، ومشكلات الأسنان وبرنامج ضغط الدم ونمط الحياة الصحية، ودورة الإنعاش القلبي. وبيّن أباالخيل أن الفريق النسائي أصدر 20 بطاقة للمرضى، بلغت تكاليفها "102225" ريالا، كما تم تفعيل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والإنسان وإقامة برنامج ترفيهي في مركز التميمي للتوحيد، وبرنامج صحة المرأة في رمضان، وزيارة مركز صحي السليمانية، ومركز ديافرم للكلى وبرامج توعوية عن صحة الكلى وعلاج السرطان وضعف السمع، وعلاج السل وحملة نحن عيونكم.



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