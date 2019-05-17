انتخابات المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمدينة المنورة

واُنتخب رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية "رؤية" الدكتور سعيد بن دليم القحطاني في المجلس الذي يهدف إلى التنسيق بين الجمعيات بما يحقق التكامل فيما بينهم وتقديم الدعم والمساندة والمشورة للجمعيات الأهلية بم في ذلك الاستشارات المالية والإدارية.
ويتكون المجلس المنتخب الجديد من الدكتور عبدالمحسن الحربي رئيساً، الدكتور سعيد القحطاني نائباً، الاستاذ عبدالكريم الأحمدي ممثلاً مالياً، الاستاذ خالد الدقل عضواً، الاستاذ مصلح الردادي عضواً.
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