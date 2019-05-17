اخبار السعوديه

انتخابات المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمدينة المنورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
إنتخب ممثلو أكثر من 50 جمعية بمنطقة المدينة المنورة أعضاء المجلس الفرعي الجديد لمجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، وذلك خلال اللقاء الذي عقده فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بمقر مركز التنمية الاجتماعية مساء أمس.

واُنتخب رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية "رؤية" الدكتور سعيد بن دليم القحطاني في المجلس الذي يهدف إلى التنسيق بين الجمعيات بما يحقق التكامل فيما بينهم وتقديم الدعم والمساندة والمشورة للجمعيات الأهلية بم في ذلك الاستشارات المالية والإدارية.

ويتكون المجلس المنتخب الجديد من الدكتور عبدالمحسن الحربي رئيساً، الدكتور سعيد القحطاني نائباً، الاستاذ عبدالكريم الأحمدي ممثلاً مالياً، الاستاذ خالد الدقل عضواً، الاستاذ مصلح الردادي عضواً.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتخابات المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا