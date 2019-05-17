السعودية اليوم / محافظ الداير بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي العريف عمر المالكي



الداير بني مالك 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

نقل محافظ الداير بني مالك بالنيابة سالم بن عبدالله قزيز تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لوالد وذوي الشهيد العريف عمر بن جابر المالكي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في الحد الجنوبي.

وسأل المحافظ الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة لبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

// انتهى //

22:29ت م

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