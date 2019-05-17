اقتصادي / انخفاض الجنية الإسترليني لأدنى مستوياته منذ أربعة أشهر بعد فشل محادثات الحكومة والمعارضة



لندن 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

انخفض الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى له منذ أربعة أشهر بعد فشل مفاوضات الحكومة مع حزب العمال المعارض بشأن إيجاد مخرج لأزمة بريكسيت.

وسجل الإسترليني تراجعًا أمام الدولار الأمريكي في أسواق المال اللندنية اليوم بنسبة 0.33 في المئة ليتداول عند 1.2756، ما يعادل انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 1.85 في المئة.

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22:19ت م

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