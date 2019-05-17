

الرياض 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

نفّذ فريق الجهات الرقابية، ضمن منظومة عمل "البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة"، مؤخراً، " 2483 " جولة رقابية لكفاءة الطاقة على الأجهزة المنزلية.

وشملت هذه الجولة مناطق، الرياض، الجوف، المنطقة الشرقية، نجران، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، عسير، الباحة، تبوك، جازان، مكة المكرمة، القصيم، حائل.

وبلغ عدد المخالفات المسجلة على إثر هذه الجولات " 89 " مخالفة.

يُذكر أن منتجات "كفاءة الطاقة" تخضع لرقابة مستمرة عبر جولات مستمرة تقوم بها عدة جهات وهي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة

// انتهى //

22:18ت م

0123



الرياض 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واسنفّذ فريق الجهات الرقابية، ضمن منظومة عمل "البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة"، مؤخراً، " 2483 " جولة رقابية لكفاءة الطاقة على الأجهزة المنزلية.وشملت هذه الجولة مناطق، الرياض، الجوف، المنطقة الشرقية، نجران، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، عسير، الباحة، تبوك، جازان، مكة المكرمة، القصيم، حائل.وبلغ عدد المخالفات المسجلة على إثر هذه الجولات " 89 " مخالفة.يُذكر أن منتجات "كفاءة الطاقة" تخضع لرقابة مستمرة عبر جولات مستمرة تقوم بها عدة جهات وهي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى جهات أخرى كلما دعت الحاجة.// انتهى //22:18ت م0123

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "كفاءة" ينفذ 2483 جولة رقابية لكفاءة الطاقة على الأجهزة المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.