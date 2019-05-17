السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف إرهابيين ومهربين



الجزائر 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

أوقفت قوات الجيش الجزائري بغرداية والبليدة ، أربعة عناصر إرهابية وصادر منهم أسلحة نارية ومخازن وكميات من الذخيرة .

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن وحدات أخرى من الجيش بعين قزام أوقفت 4 مهربين وحجزت ما كان لديهم من مواد معدة للتهريب .

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19:23ت م

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