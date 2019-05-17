هذه أبرز مهام هيئة المواصفات والجودة ضمن رؤية 2030

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب محافظ المواصفات والمقاييس للمطابقة والجودة، سعود العسكر، أن مهمتهم الأساسية هي إعداد المواصفات القياسية الوطنية، وتحقيق الموازنة بين حماية المستهلك وتيسير التبادل التجاري في المملكة.

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وأضاف العسكر، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا 2030” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة، أن لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مبادرتين هما “إطلاق سلامة المنتجات” و”المعايرة القانونية”، بهدف تيسير أعمال التجارة وتحقيق العدالة في المملكة، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

وتابع أن مؤشر المطابقة كان في 2016 بنسبة 58.7%، وتهدف الهيئة أن يصل إلى 80% مع نهاية عام 2020، مشيرًا إلى أن مؤشر المطابقة هو الدور الرقابي من خلال شراء المنتجات مثل المستهلك العادي ونقوم بتقييمها.