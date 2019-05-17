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شكرا لقرائتكم هذه أبرز مهام هيئة المواصفات والجودة ضمن رؤية 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هذه أبرز مهام هيئة المواصفات والجودة ضمن رؤية 2030
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد نائب محافظ المواصفات والمقاييس للمطابقة والجودة، سعود العسكر، أن مهمتهم الأساسية هي إعداد المواصفات القياسية الوطنية، وتحقيق الموازنة بين حماية المستهلك وتيسير التبادل التجاري في المملكة.
وأضاف العسكر، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا 2030” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة، أن لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مبادرتين هما “إطلاق سلامة المنتجات” و”المعايرة القانونية”، بهدف تيسير أعمال التجارة وتحقيق العدالة في المملكة، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.
وتابع أن مؤشر المطابقة كان في 2016 بنسبة 58.7%، وتهدف الهيئة أن يصل إلى 80% مع نهاية عام 2020، مشيرًا إلى أن مؤشر المطابقة هو الدور الرقابي من خلال شراء المنتجات مثل المستهلك العادي ونقوم بتقييمها.
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