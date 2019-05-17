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عدادات كهرباء مكشوفة تنذر بالموت أمام قصر أفراح في أبها!
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” في مدينة أبها مجموعة من العدادات كهرباء بجدار أحد الأسوار أمام قاعة أفراح شهيرة مكشوفة، وبعضها لا يوجد عليها أبواب إغلاق؛ مما يشكل خطرًا كبيرًا على مرتادي القاعة، وخاصة على الأطفال الذين لا يعرفون ماذا بداخل هذه العدادات.
والمشاهد تؤكد وجود خطرٍ يتربص بحياة الجميع، وإهمال واضح وجسيم من قبل الشركة وصاحب المنشأة.
وطالب مواطنون باتخاذ الإجراء السليم من قبل الجهة المسؤولة عن عدادات الكهرباء ورفع الخطر الذي قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح نتيجة الإهمال والتكاسل في إصلاح العدادات.
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