فيديو.. قصة غدر أردوغان بأستاذه نجم الدين أربكان

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

على الرغم من محاولاته المستمرة الفاشلة في فرض نفسه المدافع عن المبادئ والقيم، إلا أن الواقع يفضحه والتاريخ يكشف زيف مبادئه!

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عن رجب طيب أردوغان الذي غدر بأستاذه نتحدث، الذي قدم نفسه تلميذًا إلى نجم الدين أربكان، وتقرب منه وانضم إلى حزب الرفاه ليفوز أردوغان بمنصب عمدة إسطنبول بدعم من الرفاه، ثم انشق ليؤسس حزب العدالة والتنمية.

وفي 2003 سُجن أربكان تزامنًا مع تسلم أردوغان رئاسة وزراء تركيا، ليعمل بعدها الرئيس الحالي على إنهاء كل ما يرتبط بأستاذه.

وكان آخر ما قاله أربكان عن أردوغان: عميل للصهيونية التي جاءت به للسلطة.

نجم الدين أربكان ولد في 29 أكتوبر 1926 وتوفي في 27 فبراير 2011، وهو مهندس وسياسي تركي تولى رئاسة حزب الرفاه ورئاسة وزراء تركيا من الفترة بين 1996 و1997.