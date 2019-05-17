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2019-05-17 جمرك منفذ الوديعة يستقبل يوميًّا 2057 معتمرًا من اليمن خلال رمضان متابعات الخليج 365 - واس Advertisements يؤدي رجال الجمارك بمنفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران مهامهم لخدمة أكثر من ٢٠٠٠ معتمراً، قادمين من مختلف محافظات جمهورية اليمن يومياً لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام جمرك الوديعة والمشرف العام على جمرك الخضراء أحمد بن خلف المالكي، في تصريح لـوكالة الأنباء السعودية, أن المنفذ يستقبل يومياً 2057 معتمراً من محافظات اليمن المختلفة، القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان، كما يقدم خدماته لـ 450 مسافراً قادمين بغرض الزيارة أو العمل ضمن مسارات جمركية مجهزة بكافة الخدمات التي تسهل عملية إنهاء إجراءات دخولهم، وتسهيل حركة مرور الباصات والشاحنات التجارية وأعمال الإغاثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للجمارك دعمت المنفذ بالكوادر البشرية لمواجهة التدفق الكبير لحركة المعتمرين والمسافرين القادمين والمغادرين لليمن, وتسهيل حركة عبورهم من الساحات الجمركية للمنفذ, وتقديم كافة التسهيلات والخدمات في وقت وجيز بما يتناسب مع التوجيهات الكريمة لولاة أمر هذه البلاد المباركة.

وثمن المالكي متابعة واهتمام صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، لتذليل كافة الصعوبات وتسهيل إجراءات الدخول والخروج للمسافرين، وتوفير أرقى الخدمات التي تتناسب مع مكانة المملكة الريادية والاقتصادية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية.









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