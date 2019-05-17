إحالة 79 قضية غش وتستر تجاري للنيابة في تبوك خلال العام الماضي

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - واس

يسهم فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك في تعزيز قدرات قطاعي التجارة والاستثمار، وحماية مصالح المستفيدين، عبر دعم بيئة الاستثمار في القطاع الخاص والجهود في مكافحة الغش والتستر التجاري وتعزيز التحول الوطني في بيئة عادلة ومحفّزة لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة بمدينة تبوك والمحافظات التابعة للمنطقة, تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في توفير الرفاهية والرخاء للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء.

ويعمل فرع الوزارة بتبوك ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة في تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين والتحسين الارتقاء ببيئة الاعمال التجارية والارتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع مستوى جودة خدمات المقدمة للمتعاملين وفق معايير التميز المؤسسي وتمكين وتحفيز بيئة التجارة الالكترونية بالمملكة، بالإضافة الى جهود الفرع في تطبيق الخطة الخمسية للوزارة من خلال تنمية العمالة الوطنية في الأنشطة التجارية، وتأهيلها وإحلالها محل العمالة غير السعودية, وتنمية قطاع خدمات الأعمال وتنظيمه، وتنمية النشاطات التمويلية بالتعاون مع الجهات المعنية, وتوفير الفرص الاستثمارية بما يتواءم ورؤية المملكة 2030م.

وعن أهم إنجازات الفرع بالمنطقة خلال عام 2018 في زيادة فاعلية دور القطاع الخاص وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته، وتوسيع مجالات أنشطته التجارية ، إصدار الفرع خلال العام الماضي (5391) سجلاً تجارياً وتجديد (1657) سجلاً تجارياً, وإصدار (1039) شهادة منشأ, بالإضافة إلى إصدار 15 رخصة لنشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وفي مجال الرقابة التجارية لتحسين كفاءة أداء قطاع التجارة، فيما يتعلق بحماية المستهلك وتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات، وفقاً للمواصفات السعوديّة والدوليّة، نفذت الفرق الرقابية بالفرع جولات ميدانية شملت أكثرمن (9456) مركزاً ومحلاً ومستودعاً تجارياً بالمنطقة، نتج عنها ضبط مايزيد عن (6476) منتجاً مخالفاً ما بين غش تجاري وتقليد علامات ومخالف للمواصفات والمقاييس السعودية, كما جرى إحالة 45 قضية غش تجاري و34 قضية تستر تجاري للنيابة العامة, كما شملت الجولات الرقابية (456) محطة للوقود نتج عنها ضبط مايزيد عن (20) محطة مخالفة لنظام الغش التجاري وضبط (300) مضخة مخالفة للمعايرة.

وتلقى الفرع خلال العام الماضي (8929) اتصالاً وبلاغاً عبر الرقم الموحد للبلاغات (1900) وتطبيق “بلاغ تجاري” وموقع الوزارة على الإنترنت.