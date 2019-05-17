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تنبيه من السفارة لدى تركيا للمستثمرين السعوديين بعد منعهم من دخول مساكنهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت السفارة لدى تركيا تنبيهًا للمواطنين، بعد ورود شكاوى من مستثمرين واستفسارات حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقارات بتركيا.
وأوضحت السفارة أن المشكلات منها عدم حصول السعوديين المستثمرين على سند التمليك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد الذي تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين الطرفين (متابعات الخليج 365 والشركات العقارية).
وأوصت السفارة لدى أنقرة والقنصلية العامة لدى إسطنبول، المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل أولًا مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال؛ وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم.
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