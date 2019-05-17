أمريكا: ننتظر تواصل إيران ولم يصلنا أي رسائل لعقد محادثات مباشرة

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة: إن الولايات المتحدة في انتظار تواصل إيران، لكنها لم تصلها منها أي رسائل بعدُ تشير لاستعدادها قبول مقترحات ترامب بعقد محادثات مباشرة.

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وأضاف المسؤول لمجموعة صغيرة من الصحفيين، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”: نعتقد أن علينا أن نخفض التصعيد والدخول في مفاوضات.

في وقت سابق، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة للعقوبات الإيرانية، وستتخذ إجراء إذا لزم الأمر.

جاء ذلك ردًّا على سؤال بشأن ناقلة تقوم بتفريغ زيت وقود إيراني في ميناء صيني.