شكرا لقرائتكم بث مباشر لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من بيت الله الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-17 بث مباشر لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من بيت الله الحرام متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة قدمت القناة السعودية بثًّا مباشرًا لنقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من بيت الله الحرام في مكة المكرمة. Advertisements يمكن متابعة البث المباشر على الرابط هنا وامتلأت أروقة المسجد الحرام بجموع المصلين لأداء صلاتَي العشاء والتراويح في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.









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