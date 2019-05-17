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بث مباشر لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من بيت الله الحرام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
قدمت القناة السعودية بثًّا مباشرًا لنقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من بيت الله الحرام في مكة المكرمة.
يمكن متابعة البث المباشر على الرابط هنا
وامتلأت أروقة المسجد الحرام بجموع المصلين لأداء صلاتَي العشاء والتراويح في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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