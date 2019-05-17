حساب المواطن يرد على مستفيد يريد صرف الدعم قبل عيد الفطر

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على مستفيد يريد أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من دعم البرنامج قبل عيد الفطر المبارك.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع،وسيتم إيداع الدعم للدفعة التاسعة عشرة في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

وفي وقت سابق، توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم عبدالله المسند: إن عيد الفطر يُصادف يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، أي قبل موعد صرف إيداع الدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365 التي توافق يوم 10 يونيو.

شروط الأهلية:

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وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

التسجيل مستمر:

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).