رياح شديدة تعقبها أمطار تُزيد أحد رفيدة ومراكزها جمالًا

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

شهدت محافظة أحد رفيدة ومراكزها والقرى التابعة لها، اليوم الجمعة، تقلبات جوية ما بين رياح شديدة السرعة أعقبتها حالة مطرية متنوعة ما بين غزيرة ومتوسطة، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

Advertisements

وأضافت الأمطار أجواءً جميلة استمتع فيها أهالي المحافظة والمتنزهون؛ لما تحمله الطبيعة من مناظر خلابة بعد هطول المطر وجريان سيول الأودية.