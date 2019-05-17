“بردية الطائف” تغلق طريق الشفا.. والدفاع المدني يحذر

جدة - عمرو شويل شهدت محافظة الطائف اليوم هطول أمطار غزيرة تسببت في إغلاق طريق الشفا من قبل أذان المغرب إلى حين تدخل آليات الدفاع المدني قرابة الساعة ٩.٣٠ من مساء اليوم.

وحذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمقيمين من الاقتراب من مجاري السيول والأودية ومواقع تجمع المياه التي تخلفها الأمطار الأمطار التي صوحبت بكميات كبيرة من البرد.

ومن جهة أخرى، حذرت الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئه من أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء متفرقة من الطائف.

وعلق سند السلمي أحد أعضاء طقس منطقة مكة المكرمة والمتابع للأمطار عن هذه الموجة التي شهدتها محافظة الطائف بقوله: “هذه الحالة تعتبر ذروتها اليوم وسوف تستمر إلى يوم الإثنين المقبل حيث تشمل مرتفعات المنطقة الغربية وبعض المدن والقرى التابعة لها”.