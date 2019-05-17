شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تدين الهجمات التي تعرضت لها محطتا ضخ نفط في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (سيئول ) أدانت كوريا الجنوبية اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في منطقة الرياض باستخدام طائرتين «درون» بدون طيار. أدانت كوريا الجنوبية اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في منطقة الرياض باستخدام طائرتين «درون» بدون طيار. وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان نقلته وكالة يونهاب للأنباء: «حكومتنا تدين أي عمل يقوّض أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، وتدعم الجهود المبذولة لمنع تكرار هجمات مماثلة».



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