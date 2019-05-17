شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح تقتلع سارية العلم في المجاردة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (المجاردة)
أوضحت بلدية محافظة المجاردة أنه في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم (الجمعة)، وأثناء قيام إحدى المؤسسات بعمل صيانة لسارية العلم وتركيب إنارات لها، قامت المؤسسة بتركيب سقالة بارتفاع السارية، ونظراً لوجود تيارات هوائية شديدة تشهدها المحافظة هذه الأيام، سقطت السارية والسقالة.
وأكدت البلدية أنه لم ينتج عن الواقعة أي إصابات، مشيرة إلى أنه سبق إنزال العلم لعمل الصيانة اللازمة وإغلاق المنطقة المحيطة، على أن تقوم البلدية بإعادة تركيب السارية بعد انتهاء الصيانة اللازمة.
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