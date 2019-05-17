شكرا لقرائتكم خبر عن سائق صهريج يُنقذ أشخاصاً احتجزتهم سيول وادي كلاخ في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

تمكن سائق صهريج من إنقاذ شابين احتجزتهم السيول وسط وادي كلاخ في الطائف، بينما أنقذ مجموعة أشخاص بعد الإفطار عائلة مكونة من 4 أشخاص احتجزتهم السيول المنقولة على امتداد الوادي.

وناشدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، محذرة من النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول.

وكانت محافظة الطائف قد شهدت اليوم (الجمعة) أمطاراً غزيرة مصحوبة بزخات البرد، سالت على إثرها عدة أدوية في جنوب وشرق المحافظة، شملت وادي كلاخ، وبسل، ومرفوض، وشرعان، والعولة، وفاض على إثرها سد وادي كلاخ.