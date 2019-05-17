شكرا لقرائتكم خبر عن في أمطار عسير.. احتجاز مركبات وتساقط صخور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أعلنت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير عن موقف الأمطار التي هطلت على منطقة عسير اليوم (الجمعة) وحتى اللحظة، مما خلفت احتجازات لمواطنين ومركبات وتساقط صخور.

وأوضحت أن الأمطار شملت محافظات بيشة وبلقرن وبارق وتنومة وأبها والنماص وخميس مشيط ومحايل وطريب وسراة عبيدة وأحد رفيدة والحرجة وتثليث وظهران الجنوب ومركز العرين، ففي محافظة بيشة تم احتجاز شخص في سيل بوادي قوقا وتم استخراج الشخص من قبل الفرقة وهو بصحة جيد وكذلك احتجاز شخصين في سيل بوادي مسكه وتم استخراجهما من قبل المواطنين قبل وصول الفرقة.

وفي محافظة تنومة تم احتجاز مركبة من نوع كراسيدا في تجمع مياه استخراج السيارة من قبل الفرقة، وفي مدينة أبها تجمع مياه ودخولها في منزلين بحيي المنهل و العرين، وتساقط صخور على طريق منطقة الحبلة الجديد وتم تحريك دورية السلام للموقع وتوثيق الحالة وتسليمها للمرور والبلدية لإزالة الخطورة في محافظة أحد رفيدة بينما شهدت محافظة الحرجة احتجاز سيارة من نوع جمس سوبربان بداخلها عائلة في سيل بوادي آل عبدالقادر وتم استخراجهم من قبل المواطنين قبل وصول الفرقة واجتراف شخص في سيل بوادي الرفقة تم استخراجه من قبل المواطنين قبل وصول الفرقة وكذلك احتجاز شخص في سيل بوادي راحة بقرية آل مساعد حيث تم استخراجه من قبل المواطنين قبل وصول الفرق.