السعودية | سفارة السعودية بتركيا تحذر رعاياها من مشاكل شركات العقار

شكرا لقرائتكم سفارة السعودية بتركيا تحذر رعاياها من مشاكل شركات العقار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حثت السفارة السعودية في تركيا، المواطنين المستثمرين في تركيا ولمن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار على التواصل مع السفارة أولاً لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في مجال العقار.

هذا ونشرت السفارة السعودية في تركيا، الجمعة تحذيرا للمواطنين السعوديين وذكر البيان أن السفارة السعودية ورد إليها الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة.

وأوصت السفارة في أنقرة والقنصلية السعودية في اسطنبول المواطنين السعوديين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال.