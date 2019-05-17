دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على 11 منطقة.. غدًا

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، غدًا السبت.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، حائل، وتمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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وكان خبراء أرصاد وطقس، قد توقعوا، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية رمضانية، خلال الساعات المقبلة على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لجريان سيول.

وأشار خبير الأرصاد حسن كراني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى هطول أمطار رمضانية في عشر المغفرة، تميل للغزارة خلال الساعات المقبلة، تمتد من الجنوبية الغربية شمالًا حتى منطقة الجوف وشرقها، مع احتمال تحول النشاط لبريدة، وعنيزة، والرس، والزلفي، ومنطقة الرياض، والشرقية بصحبة برد ورياح هابطة، وتدهور في الرؤية الأفقية؛ ناصحًا بالحيطة والحذر.

في السياق ذاته، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، توسع السحب نواحي المحافظات الجنوبية والغربية من منطقة الرياض والقصيم ونجران وجازان مساء اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لجريان أودية الخرمة وتربة ورنية.

ودرجات الحرارة على بعض من المملكة، غدًا السبت، كالتالي: